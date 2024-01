Ucraina sotto attacco, missili e droni russi su Kiev e in molte regioni: in volo “16 bombardieri strategici russi Tu-95MS”

L’allarme antiaereo è scattato questa notte nella città di Kiev e nell’intera regione della Capitale ucraina. Le sirene d’allarme hanno risuonato anche nelle oblast di Vinnitsa, Zhytomyr, Mykolaiv, Poltava, Cherkasy e Chernihiv, registrati “16 bombardieri strategici russi Tu-95MS”

L’Allarme in quasi tutta l’Ucraina, è stato lanciato dall’esercito ucraino avvertendo la popolazione della imminente minaccia di attacchi missilistici russi. “Pericolo missilistico nelle aree in cui è attiva l’allerta aerea! Minaccia di lancio di missili da crociera da aerei Tu-95MS”, si legge nella nota su Telegram. Secondo l’aeronautica a Kiev, in Russia, si sono levati in volo “16 bombardieri strategici Tu-95MS” che sono diretti verso il territorio ucraino.

L’aeronautica militare di Kiev su Telegram ha riferito che nella notte la Russia ha lanciato 35 droni di fabbricazione iraniana Shahed che sarebbero stati abbattuti tutti. Ma a Kiev si sono udite forti esplosioni che hanno fatto tremare i palazzi anche nel centro città e la corrente elettrica è saltata in diverse zone. Lo scrive su telegram il sindaco Vitali Klitschkper precisando che ci sono molti feriti. L’antiaerea è entrata in azione sia a Kiev sia nelle aree circostanti e i pezzi dei missili che sarebbero stati colpiti sono caduti sui condomini. Secondo l’aeronautica militare l’esercito russo starebbe lanciando missili Kinzhal che è ormai assodato sono quasi impossibili da intercettare, come peraltro dimostrano i video.

La pioggia di missili russi che si è abbattuta su Kiev al momento ha fereto sedici persone e danneggiando infrastrutture civili con blackout e interruzioni nella rete idrica in diversi quartieri. Secondo quanto ha scritto sul suo canale Telegram dal capo dell’amministrazione militare della città, Sergei Popko, i rottami dei missili intercettati dalla contraerea sono caduti su almeno nove quartieri della capitale, ma trattandosi Kinzhal, quasi impossibili da intercettare, è molto probabile che i missili abbiano copito gli obiettivi.

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha spiegato che nel distretto di Solomianski 16 persone sono rimaste ferite per un incendio scoppiato in un edificio di più piani. In fiamme anche un supermercato e danni ad aziende, edifici residenziali e non residenziali e magazzini. L’attacco russo arriva dopo che le forze del Cremlino avevano lanciato il più massiccio attacco con droni sulla capitale e nella regione di Sumi. Per 11 ore una novantina di droni ha preso di mira Odessa e Leopoli, causando una vittima e danni a un terminal portuale, un museo e un’università.

Raid anche su Kharkiv dove il bilancio dell’attacco con missili russi è di un morto e oltre 20 feriti. Lo riferisce Ukrinform riprendendo il governatore Oleg Sinegubov. “Intorno alle 07:30 gli occupanti hanno colpito la parte centrale della città di Kharkiv, in particolare nel distretto di Shevchenkiv. Il tipo di missili è in fase di analisi. In questo momento, più di 20 persone sono rimaste ferite. Una persona è morta”, ha scritto Sinegubov, aggiungendo che sono stati danneggiati edifici residenziali e commerciali e altre infrastrutture civili. Secondo quanto riferito dal governatore, la città di Kharkiv stamattina sarebbe stata colpita 4 volte.