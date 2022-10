Malore improvviso, 30enne muore mentre è in bagno: a trovare il corpo il compagno. Disposta l’autopsia

Sara è deceduta improvvisamente mentre si trovava nella bagno della sua casa: il corpo riverso sul pavimento è stato trovato dal compagno. La procura ha disposto l’autopsia



È accaduto il 19 ottobre scorso in un appartamento a Bolzano Vicentino (Vicenza). La vittima è Sara Venturini di 30 anni, originaria di Altavilla vicentina, ma da tempo trasferita a Bolzano Vicentino. Secondo quanto ricostruito, la donna è andata in bagno ed è proprio li che il suo compagno l’ha trovata: Sara era riversa sul pavimento, non respirava e rispondeva, l’uomo ha quindi chiamato i soccorsi, ma il personale del 118 arrivato sul posto, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

La procura per far luce sulle cause del decesso, anomalo per una donna giovane e senza alcuna patologia nota, ha disposto l’autopsia. Saranno dunque gli accertamenti medici a fare piena chiarezza sulle cause che hanno determinato la morte. Al momento l’ipotesi più plausibile è quella di un malore improvviso. Sara Venturini lascia, oltre al compagno con il quale viveva, la mamma Nadia, il papà Carlo ed i fratelli Lucio, Manuel e Luca. La data del funerale della trentenne sarà comunicata nei prossimi giorni.