Malore improvviso. Muore a 47 anni Luca Panerai imprenditore manager del gruppo Class, noto nel mondo della finanza

Luca Panerai è morto all’improvviso nel sonno a 47 anni. Manager del gruppo Class, era il discendente di una storica famiglia di produttori di orologi di lusso



Luca Panerai, che aveva 47 anni, è stato trovato morto all’alba di ieri mercoledì 9 novembre, nella sua tenuta Castellare Equestrian Club, a Zerbolò, in provincia di Pavia. L’uomo, manager molto noto nel mondo della finanza, che era figlio di Paolo Panerai, vicepresidente di Class editore, è morto per un malore improvviso. Secondo quanto ricostruito, all’alba di mercoledì il domestico entra nella stanza del noto manager e lo trova in fin di vita. Parte immediata la chiamata con richiesta di soccorso al 118, ma purtroppo quando arrivano i medici è tardi per salvare il 47enne. Nella tenuta arrivano anche i carabinieri della compagnia di Vigevano che eseguono i rilievi, ma non ci sono dubbi sulle cause del decesso: crisi cardiaca. L’autorità giudiziaria ha concesso il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia per la celebrazione dei funerali.

Luca era figlio di Paolo Panerai, giornalista, editore e vicepresidente e ceo del Gruppo Class. Anche lui cronista, era entrato in Panorama subito dopo la laurea in Filosofia all’Università di Siena per poi passare a lavorare nelle testate del gruppo di famiglia. È stato amministratore delegato di Radio Classica Milano Finanza, che alternava notizie di Borsa a musica lirica e sinfonica e nel 2010 aveva avuto l’intuizione di creare un canale tv dedicato al settore degli sport equestri di cui era un grande appassionato: con “Class Horse Tv” ha fatto conoscere il mondo dei cavalli grazie alle telecronache in diretta dei principali campionati. Nel palinsesto un’altra creazione di Panerai: il talent-show “Horse Academy”, ospitato nel 2014 proprio nella tenuta Castellare Equestrian Club, alla Cascina Secondina di Zerbolò.

Panerai era inoltre consigliere d’amministrazione della Compagnia Immobiliare Azionaria, nata nel 2002 dalla scissione con Class Editori e specializzata nella locazione e nella compravendita di immobili. Tra le altre avventure pure quella di Netesi (Network in sintesi), di cui è stato socio fondatore: la società, poi finita nell’orbita di Telecom, forniva servizi e prodotti legati alla banda larga Adsl fino a Mbds, dall’Asp all’Internet mail, dal web hosting al Voip. Panerai lascia due figlie piccole.