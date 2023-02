Malore improvviso, muore a 49 anni Emanuela Tumbarello, dottoressa della Rianimazione del Civico di Palermo

Lutto nel mondo della sanità a Palermo: a dottoressa Emanuela Tumbarello è deceduta improvvisamente a soli 49 anni a causa di un malore. Lascia due figli

È morta a soli 49 anni colta da un improvviso malore, la dottoressa Emanuela Tumbarello nata a Marsala, che lavorava da anni a Palermo presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo. In passato è stata anche in servizio al 118. La dottoressa che lascia due figli, da anni viveva e lavorava nel capoluogo dove aveva conseguito la laurea all’università con il massimo dei voti e dove si era poi specializzata nel suo settore.

Per la sua grande umanità era molto conosciuta e apprezzata non solo per la sua professionalità tanto che aveva anche ricevuto una lettera di encomio da parte del ministero della Salute per un intervento che aveva salvato la vita a una bambina di due anni proveniente dal Burkina Faso, arrivata in condizioni molto critiche a Lampedusa, assieme alla madre.

Non appena la notizia dell’improvvisa scomparsa si è diffusa, sui social in molti hanno voluto esprimere il loro cordoglio. Tra i primi anche il dottor Giovanni Geloso: “Oggi l’azienda Civico e là rianimazione perde una grande professionista la dottoressa Emanuela Tumbarello. Il tuo sorriso si vede anche con la maschera. In questa foto abbiamo salvato una una ragazza. Fai buon viaggio Emanuela riposa in pace ti vogliamo tutti bene”. Marianna Esposito ha scritto: “Non ci sono parole ma tanta tristezza… ti terrò sempre nel mio cuore… che Dio ti possa abbracciare presto. Buon viaggio tesoro mio”. “Mio Dio che bruttissima notizia – scrive Giorgio Caldarella – non ci voglio credere, è stata un portento, una donna che metteva allegria che non passava inosservata. Un grande medico e una travolgente persona. Sono dispiaciuto. Buon viaggio Emanuela”.