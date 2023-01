Malore improvviso. Muore a 50 anni la docente Cettina Scivoletto di Modica

Lutto in una scuola di Modica: muore a causa di un malore improvviso una docente di 50 anni. I funerali saranno celebrati sabato alle 10 nella chiesa di S. Giorgio

Cettina Scivoletto aveva 50 anni ed insegnava Lingua e Letteratura francese all’Istituto Verga di Modica. Secondo quanto si apprende, un malore improvviso l’ha colta mentre era a casa in un momento di relax, non lasciandole scampo. Un decesso inaspettato che ha lasciato sgomenti quanti la conoscevano. La docente aveva iniziato a lavorare in qualità di guida museale presso la Cooperativa Etno, poi però ha scelto l’insegnamento, dove è stata molto apprezzata sia dai suoi tanti studenti che dai colleghi per la sua competenza, la dedizione e l’impegno che metteva nel suo lavoro. La didattica a distanza per l’emergenza covid prima, e la malattia dopo, l’hanno costretta a stare lontana dal corso linguistico per più di un anno ma era poi ritornata in cattedra con tanto entusiasmo e voglia di fare.

Cettina Scivoletto lascia il marito Tuccio e la figlia Roberta. I funerali saranno celebrati sabato alle 10 nella chiesa di S. Giorgio.