Malore improvviso, studentessa 24enne morta in casa mentre faceva il bagno: inutile l’arrivo del 118

Una studentessa universitaria di 24 anni è stata trovata morta da una collega in casa nella vasca da bagno: un malore improvviso la probabile ipotesi del decesso

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, martedì 2 maggio, in un appartamento al quinto piano di un condominio di via Severini, a Macerata. La vittima è Samanta Marchegiano studentessa 24enne nata a Lanciano e residente con la famiglia a San Vito Chietino.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la ragazza, che da qualche anno viveva a Macerata dove stava frequentando la facoltà di Giurisprudenza, in un appartamento condiviso con altre colleghe, ieri pomeriggio è andata a fare il bagno, ma dopo un po, una coinquilina non sentendola più, è andata a vedere cosa le fosse successo e dopo avere aperto la porta, l’ha trovata priva di sensi nella vasca con l’acqua. La giovane ha subito chiamato il 118 e nell’abitazione sono arrivati i sanitari, ma purtroppo per la 24enne non c’era più nulla da fare, il suo cuore aveva smesso di battere.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri,che non hanno trovato segni di violenza sulla ragazza o lesioni di alcun genere e nella stanza tutto era al suo posto. La procura valuterà se eseguire l’autopsia per stabilire le cause del decesso della ragazza, che pare dovuto ad un improvviso malore che non le ha lasciato scampo.

La comunità di San Vito chietino si è stretta intorno alla famiglia di Samanta, distrutta dal dolore. Il papà Franco è un tecnico dei sistemi di allarme e di videosorveglianza, la madre Doriana è un’operatrice sanitaria alla Neurologia dell’ospedale Renzetti di Lanciano.