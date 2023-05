Droni ucraini sul Cremlino, Presidente Duma: “Necessario distruggere regime terrorista di Kiev”

Volodin:”un attacco terroristico al presidente è un attacco alla Russia. Non ci possono essere colloqui con il regime di Zelensky”

La situazione ucraina adesso rischia veramente di precipitare e lo spettro nucleare aleggia sempre più pesantemente. Vyacheslav Volodin, Presidente della Duma di Stato russa (la camera bassa del parlamento), ha riferito che a seguito dell’attacco con droni ucraini al Cremlino, verrà chiesto l’uso di armi per distruggere il “regime terrorista” in Ucraina.

“Chiederemo l’uso di armi in grado di fermare e distruggere il regime terrorista di Kiev”, ha sottolineato Volodin, aggiungendo che: “Il regime terrorista di Kiev minaccia la sicurezza della Russia, dell’Europa e del mondo intero. I politici occidentali che stanno inondando di armi il regime di Zelensky devono capire che sono diventati non solo sponsor ma complici diretti di atti terroristici. Non ci possono essere colloqui con il regime di Zelensky”.

Intanto da Kiev negano ogni coinvolgimento nell’attacco e dagli USA interviene Antony Blinken al Washington Post con delle frasi che sembrano voler prendere tempo: “Ho visto le notizie dal Cremlino, non possiamo confermare nulla e comunque prendere tutto quello che arriva da Mosca con le pinze”.