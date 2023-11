Malta. Forum Turismo Mediterraneo 2023:  “Vita Mediterranea” l’equilibrio tra turismo e ambiente e la pace nel Mediterraneo

Il Forum Turismo Mediterraneo 2023 di Malta , mira ad esplorare gli aspetti culturali e naturali della vita mediterranea, concentrandosi sugli “investimenti a basso impatto favorevoli a tutti (LIFE)”come punto di discussione centrale

Si inizia il 22 pomeriggio e gli oltre 50 oratori presenti provenienti da 30 Paesi, discuteranno del futuro del turismo, il giorno successivo si terrà invece una sessione plenaria e masterclass guidate dal conduttore della BBC Rajan Datar.

Parteciperanno Bilal Ekşi, CEO di Turkish Airlines, Andreas Scriven, Deloitte Hospitality & Leisure, Lead Partner (Regno Unito), Bart Van De Winkel, Asset Management, HVS (Olanda/ Grecia), Proff. Dimitrios Buhalis – Bournemouth University (UK), Chef Gino D’Acampo, Celebrity Chef e personalità dei media (Italia), SE Borut Pahor, ex Presidente della Slovenia, Thanos Michaelides, Cyprus Hotels Association, Presidente (Cipro), Carlo Micallef, Autorità per il turismo di Malta, CEO (Malta), Ivana Vladovic, Responsabile dell’Ente per il turismo della contea di Spalato e Dalmazia (Croazia), Dimitris Manikis, Wyndham Hotels & Resorts, ad esplorare gli aspetti Presidente e amministratore delegato (EMEA) e Ministro del turismo Clayton Bartolo.

La giornata si conclude con l’evento di gala dei Mediterranean Tourism Awards, che celebra i contributi al turismo sostenibile.

Partner dell’importante evento, oltre il Presidente e i Senatori di Malta, la MTF (presidente Tony Zahra, segretario generale e coo-fondatore Andrew Agius Muscat) lavora con la collaborazione del Ministero del Turismo, l’Autorità del Turismo di Malta e la Malta Hotels and Restaurants Association.

L’MTF è impegnata a promuovere la crescita del turismo sostenibile nel Mediterraneo attraverso la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato – sottolinea Andrew Agius Muscat – con particolare attenzione alla pace e alla prosperità nella regione. Con il patrocinio di S.E.Dr. George Vella, Presidente di Malta, che promuove attivamente la crescita del turismo sostenibile, la MTF – aggiunge il segretario generale – ha coltivato una forterete internazionale e implementato varie iniziative in campi quali musica, tecnologia, valorizzazione delle città, formazione, turismo religioso e sicurezza.

MTF è l’organizzatrice dell’evento sostenuto dalla Federazione Mondiale dei Giornalisti di Turismo Fijet guidata dall’ex ministro del turismo della Repubblica di Tunisia Tijani Haddad.

L’evento è unico nel suo genere – sottolinea il giornalista Giacomo Glaviano, portavoce di Haddad e presidente della Federazione Italiana – per condividere tutta l’attività legata al turismo di fronte ai dinamici cambiamenti economici e sociali che si sono registrati prima con l’avvento della pandemia, e dopo con le guerre in corso che sono uno shock, creano disastri e morte di bambini innocenti, di uomini e donne inermi e di giovani. Siamo certi – aggiunge – che la guerra non può mai essere giusta e non è mai stata e mai lo sarà un mezzo valido per sanare i conflitti umani.

Poichè il turismo basa la sua attività sugli incontri tra persone di diversa provenienza culturale – continua Glaviano – il settore promuove la tolleranza e la comprensione tra i popoli, favorendo le relazioni multiculturali e interreligiose contribuisce pure a gettare le basi per società più pacifiche. E’ una occasione, quindi per confermare la regione maltese “zona di pace e prosperità attraverso la cooperazione e i progetti anche commerciali”.