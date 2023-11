Sondaggio New York Times: Trump avanti su Biden in 5 Stati su 6 che erano in bilico

Il presidente Joe Biden è dietro a Donald J. Trump in cinque dei sei più importanti Stati ad un anno dalle elezioni presidenziali del 2024

E’ questo il risultato dei nuovi sondaggi del New York Times e il Siena College, che indicano gli enormi dubbi della base multirazziale degli elettori sull’età di Biden oltre ad una profonda insoddisfazione per la sua gestione dell’economia e per una miriade di altre questioni in materia di economia, politica estera e immigrazione, poiché il presidente in carica mostra segni di logoramento.

Secondo questi risultati Biden perderebbe contro Trump, il suo più probabile rivale repubblicano, con un margine compreso tra tre e dieci punti percentuali tra gli elettori registrati in Arizona, Georgia, Michigan, Nevada e Pennsylvania. Secondo il sondaggio, Biden è avanti solo in Wisconsin, di due punti percentuali.

Il malcontento emerge chiaro in tutto il sondaggio del Times/Siena, con la maggioranza degli elettori che afferma che le politiche di Biden li hanno danneggiati personalmente. L’indagine rivela anche fino a che punto la coalizione multirazziale e multigenerazionale che ha eletto Biden si sta logorando. I gruppi demografici che hanno sostenuto Biden con margini schiaccianti nel 2020 sono ora molto più duramente contestati, poiché due terzi dell’elettorato vedono il Paese muoversi nella direzione sbagliata.

Gli elettori sotto i 30 anni favoriscono Biden solo di un punto percentuale, il suo vantaggio tra gli elettori ispanici è ridotto a una sola cifra e il suo vantaggio nelle aree urbane è la metà del vantaggio di Trump nelle regioni rurali. E mentre le donne continuavano a favorire Biden, gli uomini preferivano Trump con un margine due volte più ampio, invertendo il vantaggio di genere che aveva alimentato così tante conquiste democratiche negli ultimi anni.