Malvivente tenta rapina in un parcheggio con un coltello ma trova l’uomo sbagliato che lo pesta e lo fa arrestare

Pensava che con coltello in mano avrebbe rapinata il malcapitato facilmente, ma il bersaglio era ha reagito lo ha pestato e poi ha chiamato la polizia

È accaduto a Miami negli Stati Uniti, il video è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza ed è finito in rete diventato virale. Le immagini mostrano un rapinatore che con un coltello in mano si avvicina al finestrino di un’auto e poi tenta di aprire la portiera. Ma alla guida della vettura, sfortunatamente c’era il 35enne ex lottatore di Mma, Javier Baez, che è balzato fuori dal Suv e utilizzando la tecnica della disciplina di cui era campione, ha affrontato il malvivente e con poche mosse lo ha messo a terra immobilizzandolo con una presa al collo e poi lo ha disarmato. Infine ha chiamato la polizia che ha arrestato l’aggressore, tale Omar Marrero di 50 anni.