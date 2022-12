Manovra. Governo nel caos: nessun emendamento approvato, si torna in Aula alle 13. Meloni pronta a mettere la fiducia

Il governo ancora non trova la quadra sulla Manovra e Giorgia Meloni rassicura: “Faremo tutto in tempo”, ma già pensa alla fiducia. Si torna alla Camera alle 13



La Commissione ha lavorato per tutta la notte senza avere ancora prodotto nessun voto favorevole, dopo 11 ore di, 4 delle quali di sospensione per consentire gli incontri tra le forze politiche e gli esponenti del governo per mediare sugli emendamenti, alla alle 6,30 – per sfinimento – ha interrotto la seduta. L’esame degli emendamenti riprenderà alle 13, al momento mancherebbe ancora il deposito delle proposte di modifica dei relator sul testo della manovra che domani mercoledì 21 dalle 13 doverbbe essere in Aula alla Camera.

Dalle 13 di domani, ma non prima delle 16, si inizierà con le votazioni, ma ormai ci si attende che il governo metta la fiducia. La conferenza dei capigruppo ha fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle 13, quello per per gli ordini del giorno alle 17. Dopo l’approvazione inizierà la corsa contro il tempo per il secondo via libera al Senato, dove il testo dev’essere votato entro il 31 dicembre, pena l’esercizio provvisorio. Intanto a Montecitorio sono ripresi i lavori della commissione Bilancio: inizia quella che nelle intenzioni della maggioranza sarà una maratona per arrivare all’ok della manovra in nottata.

La premier Giorgia Meloni minimizza l’evidente confusione del governo e garantisce che tutto andrà bene e che il rischio di esercizio provvisorio non c’entri niente con: “Chi evoca l’esercizio provvisorio cerca l’esercizio provvisorio, forse è la cosa che loro vorrebbero. Noi andiamo avanti e mi sento di garantire che avremo una legge di bilancio nei tempi previsti”. Ma in molti ormai sono convinti che alla fine ci sarà iò “solito” voto di fiducia.