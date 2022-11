Marsala. Due ragazzi su scooter si schiantano sull’asfalto: muore un 14enne, ferito l’altro giovane

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio: il bilancio è di un morto ed un ferito lieve

È accaduto intorno alle 14 di oggi 4 novembre, sulla Nazionale in contrada Strasatti a Marsala. La vittima è ragazzo di 14 anni, Giuseppe Barraco, figlio di un artigiano locale. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo si trovava a bordo di uno scooter insieme ad un altro giovane, quando per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo e si sono schiantati sull’asfalto. Nell’impatto al suolo il 14enne è deceduto, mentre l’altro giovane è rimasto ferito, ma per fortuna le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto son arrivati gli uomini del 118 che nulla hanno potuto fare per il 14enne. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia di Stato. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.