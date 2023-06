Marta Mascari vince la tappa siciliana delle selezioni di “Miss Italia 2023” e la borsa di studio di 1800 euro della Fijet

Marta Mascari, studentessa liceale di Termini Imerese,oltre alla fascia di Miss San Paolo Palace ha conquistato la corona di reginetta e una borsa di studio di 1800 euro dell’Accademia di Studi Turistici e Manageriali, sponsorizzata dai Giornalisti di Turismo Fijet Italia Flai

Partita dalla Sicilia la prima tappa delle selezioni di “Miss Italia 2023”,concorso di bellezza gestito da Patrizia Mirigliani che con ogni probabilità vedrà la finale sulla Rai.

Altra borsa di studio di uguale importo è stata consegnata alla seconda classificata Giuliana Cacace di Palermo,da utilizzare per un percorso professionale con un master training post laurea-diploma che potrà essere svolto presso una delle 470 imprese turistiche alberghiere sparse in tutta Italia abbinate alla scuola.

L’articolata serata ospitata al San Paolo Palace di Palermo è stata condotta da Antonello Consiglio e Anita Lucenti di Modica,la Miss Sicilia della scorsa edizione.

La Sicilia è stata sempre una delle regioni più fortunate di Miss Italia.Vengono ricordate Giusy Buscemi, Anna Valle, Miriam Leone e Francesca Chillemi, oggi celebri attrici che si dividono tra fiction di successo in tv e film sul grande schermo.

Dal secondo al sesto posto hanno conquistato le fasce alle finali del concorso regionale – come detto – Giuliana Cacace, di 20 anni (Miss Rocchetta Bellezza),la venticinquenne di Paceco Stefania Evangelista (Miss Framesi), Alessandra Zerbo (ventenne di Palermo), Marika Vassallo (19 anni di Misilmeri) e Julia Licciardello (19 anni di Palermo).

Oltre alle sei ragazze c’è un’altra finalista regionale, pure palermitana,Miss Mascotte Sicilia 2022 Federica Mattaliano. Aveva 17 anni l’estate scorsa e non poteva iscriversi al concorso, ma in questi casi Miss Italia fa partecipare le ragazze alla selezione per le mascotte, che alla vincitrice siciliana dà il diritto di saltare le qualificazioni l’anno successivo e di accedere direttamente alla fase regionale.Federica, oggi diciottenne, ha accettato di essere presente all’evento ospitato nella sua città e di sfilare davanti alla giuria.

«Da qui parte il nostro tour nell’Isola – spiega Antonello Consiglio, direttore artistico e presentatore della kermesse. Andremo in tutte le province della Sicilia per poi concludere con le finali regionali che comporranno la squadra che andrà alle prefinali nazionali del concorso dal 28 agosto per la finale che si svolgerà l’8 settembre».

La finale per il titolo di Miss Sicilia si svolgerà a Noto il 24 agosto.La vincitrice si qualificherà direttamente per la finale nazionale, saltando le prefinali, come vengono chiamate nel regolamento di Miss Italia le fasi nazionali per selezionare le partecipanti alla finalissima.La Sicilia – ha detto Consiglio – ha sempre dato il suo contributo alla manifestazione, dimostrandosi non solo culla di grande bellezza ma soprattutto serbatoio di talenti.

Nella circostanza è stata ricordata l’unica Miss Italia palermitana della storia, l’attrice Daniela Giordano, deceduta lo scorso dicembre ed evidenziato le tante candidate siciliane che hanno saputo sfruttare il concorso come trampolino di lancio per la carriera.

“Faccio l’esempio di Chiara Esposito, di Giarre nel 2016 Miss Sicilia e poi protagonista su Rai 1 nel quiz L’Eredità e dopo in tv, in Temptation Island vip su Mediaset e adesso conduttrice di The Coach su 7Gold. E poi come non citare Anna Valle di Lentini, Francesca Chillemi di Barcellona, Miriam Leone di Catania e Giusy Buscemi di Menfi, tutte siciliane.

L’edizione 2023 potrebbe riservare anche un’ulteriore grande sorpresa: con molta probabilità il concorso più famoso potrebbe tornare in onda sulla Rai: «Non possiamo né confermare né smentire – conclude Consiglio -, attendiamo anche noi notizie ufficiali”.

di Maria Caputo