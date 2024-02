Medvedev: “Biden? Nonno con demenza”. “Macron? Piccolo erede di Bonaparte con decadimento cerebrale”

”I piccoli eredi di Bonaparte, provando le spalline d’oro strappate duecento anni fa, hanno sete di vendetta su scala napoleonica e stanno portando una bufera di neve feroce ed estremamente pericolosa sullo sbarco di truppe di singoli paesi della Nato a Kiev, così come sulle nuove armi per colpire la Russia”

Lo ha scritto Dmitry Medvedev su Telegram, rivolgendosi al presidente francese Emmanuel Macron che a suo avviso è stato colpito da ”Decadimento cerebrale”. L’attacco dell’ex presidente della Russia è relativa all’ipotesi illustrata dal capo dell’Eliseo di inviare truppe occidentali in Ucraina.

Il vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, ne ha anche per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, è: ”un nonno che diventa ogni giorno più debole con un’andatura incerta in uno stato di demenza persistente, che difficilmente capiscono di chi e di cosa stanno parlando”. Medvedev ha poi citato in un post su Telegram l’incontro tra Biden e la vedova di Alexei Navalny, Yulia, affermando che il presidente degli Stati Uniti ha ”abbracciato un’allegra puxxxxa che si presenta sotto le sembianze di vedova di un estremista russo deceduto”.

Non è mancato l’attacco ai leader occidentali: “Ogni giorno compaiono esempi della decomposizione cadaverica del cervello dei politici occidentali”, ha aggiunto nel un post. ”I leader occidentali hanno fatto visite teatrali a Kiev nel giorno dell’anniversario dell’operazione militare speciale per distrarre il proprio elettorato dai problemi accumulati”, ha scritto ancora su Telegram l’ex presidente russo, accusando i leader occidentali di voler ”leccare lo stivale sporco del proprietario americano in un’esaltazione acuta e servile”.

Le parole di Medvedev, secondo la Tass, si rifeiscini ai fatti di sabato 24 febbraio, quando nel secondo anniversario dell’inizio della guerra tra la Russia e Ucraina, la premier italiana Giorgia Meloni si è recata a Kiev e nella capitale ucraina per presiedere il G7. Presenti anche il primo ministro canadese Justin Trudeau e quello belga Alexander de Croo , oltre alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

”Si tratta di uno spettacolo triste, a volte divertente, ma inquietante”, ha aggiunto Medvedev parlando di ”clown seriali, che non hanno lavorato un solo giorno nella pubblica amministrazione, che controllano le azioni delle truppe e gestiscono la vita di milioni di sfortunati”.