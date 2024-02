“In caso di guerra con la NATO, la Russia dovrebbe rispondere in modo asimmetrico e utilizzare missili con testate nucleari”

Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev sul suo canale Telegram., aggiungendo che “se, Dio non voglia, una guerra del genere dovesse scoppiare, non seguirà lo scenario dell’operazione militare speciale” e “non sarà combattuta in trincea con l’uso di artiglieria, mezzi corazzati, droni e mezzi radio -guerra elettronica.” “La NATO è un enorme blocco militare, la popolazione dei paesi dell’alleanza ammonta a quasi un miliardo di persone e il loro bilancio militare congiunto potrebbe raggiungere i mille e mezzo miliardi di dollari”.

L’ex presidente ha spiegato che “Pertanto, a causa dell’incommensurabilità delle nostre [rispettive] potenzialità militari, semplicemente non avremo scelta. La risposta sarà asimmetrica. Per proteggere l’integrità territoriale del nostro Paese, i missili balistici e da crociera con testate speciali,nucleari – come riporta la TASS -. Questo si basa sui nostri documenti dottrinali militari ed è ben noto a tutti. E questo è precisamente [equivalente alla] proverbiale Apocalisse [o Fine dei Tempi raffigurata nel Libro Biblico dell’Apocalisse]. di tutto”.

Medvedev ha sottolineato che Finora “tutti i grandi padroni europei mentono cinicamente ai loro cittadini” ribadendo la necessità di essere pronti “per una guerra con la Russia”. “E mentre la Russia ha ripetutamente parlato dell’assenza di qualsiasi piano per un conflitto con la NATO e con i paesi dell’UE, continuano comunque le chiacchiere altamente pericolose sull’argomento”.

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ha affermato che le sue cause sono ovvie. “È necessario distrarre gli elettori per giustificare la spesa multimiliardaria [in dollari o euro] per l'”Ucraina” banderovita di cui tutti si sono stancati. Poiché enormi somme di denaro vengono spese non per risolvere i problemi sociali di questi paesi, ma per un guerra in un paese morente, estraneo ai contribuenti, con la sua popolazione sparsa in tutta Europa che terrorizza gli abitanti locali, per questo i leader di questi paesi predicano ogni giorno che è necessario prepararsi alla guerra con la Russia e continuare aiutare l’Ucraina, il che significa produrre più carri armati, proiettili, droni e altre armi”, ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo.

Medvedev ha concluso che i leader europei “dovrebbero dire l’amara verità ai loro elettori invece di trattarli come idioti senza cervello”. “Dovrebbero spiegare loro cosa accadrà realmente, invece di ripetere il mantra ingannevole della preparazione alla guerra con la Russia”.