Usa. Primarie repubblicani in Nevada: Haley perde da sola, il 60% degli elettori vota per “nessuno dei candidati”

Nikki Haley, ex governatrice del South Carolina ed ex ambasciatrice alle Nazioni Unite, ha perso le primarie dei Repubblicani in Nevada, dove era l’unica candidata di rilievo perché Trump non si è presentato

A scrutinio quasi terminato, Nikki Haley è ferma al 30,8%, una percentuale che equivale ad una imbarazzante sconfitta, in quanto è stata doppiata dall’opzione “nessuno dei candidati” che è al 62,9%). L’ex governatrice del South Carolina correva praticamente da sola, Donald Trump, infatti non si è presentato perché giovedì correrà da solo nei caucus, dove si assegnano i delegati, che di fatto conquisterà in toto.

I media Usa, sottolineano come la candidata presidenziale repubblicana non sia riuscita a sfondare nella base del partito, come in New Hampshire, dove era stata trascinata dagli indipendenti.

La presidente del Republican National Committee, Ronna McDaniel intende dimettersi poco dopo le primarie della South Carolina del 24 febbraio. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali McDaniel avrebbe comunicato la sua intenzione all’ex presidente Donald Trump, che potrebbe promuovere al suo posto Michael Whatley, il presidente del partito repubblicano della North Carolina convinto sostenitore della tesi delle “elezioni rubate” del 2020. In ogni caso la decisione di Trump di nominare Whatley sarà sottoposta, in base alle regole vigenti, a un voto interno e non è escluso che Whatley possa incontrare l’opposizione del partito.