Meloni chiarisce: “no a governi arcobaleno” e sull’UE: “finita pacchia, difenderemo l’Italia”

“Non c’è alcuna possibilità che FdI partecipi a governi e alleanze arcobaleno e non c’è alcuna ragione di farlo perché abbiamo la possibilità di avere una maggioranza di centrodestra”

Sgombra il campo da qualsiasi ipotesi di “inciuci” Giorgia Meloni che da Milano, in un comizio con migliaia di militanti con bandiere di FdI e tricolori, ha escluso qualsiasi futura partecipazione di FdI a un eventuale governo di larghe intese.

Chiare le parole della leader di Fdi: “Non vengano a parlarmi di governo di salvezza nazionale, io non sono interessata” e spiega il perché della scelta di un comizio a Milano: “Il risultato in Lombardia è fondamentale perché parliamo di una locomotiva. Noi abbiamo lavorato molto in questi anni sui temi legati alla crescita, ai mondi produttivi e al sostegno all’impresa. Quindi per me sarebbe importante fare un buon risultato perché vorrebbe dire che il messaggio è arrivato”.

Meloni chiaramente cerca il voto del mondo produttivo a cui manda un messaggio: “Sono l’unica a dire che il reddito di cittadinanza non va bene”, messaggio che forse le farà guadagnare qualche punto a scapito dei partiti della sua colazione, ma che sta favorendo il M5S che negli ultimi giorni è in forte risalita, facendo campagna elettorale proprio su questo tema.