Meloni imita Salvini: “Eliminare la protezione speciale dei migranti come avviene in Europa”

“Io ho come obiettivo l’eliminazione della protezione speciale, perché si tratta di un’ulteriore protezione rispetto a quello che accade al resto di Europa”

E’ quanto ha detto oggi la premier Giorgia Meloni, nell’ultimo giorno della visita in Etiopia, da dove ha ribadito la linea del governo sulle modifiche al Dl migranti. “C’è una proposta della maggioranza nel suo complesso, non è un tema su cui ci sono divergenze. È complessa ed è normale che ci siano diversi emendamenti”, ha aggiunto la premier che ha fatto visita alla scuola italiana Galileo Galilei.

“Noi crediamo – ha spiegato al leader di FdI ai giornalisti – di poter contribuire molto allo sviluppo, alla sicurezza, alla stabilità delle nazioni africane” sottolineando che “c’è una grande voglia di Italia, c’è grande attenzione per la nostra capacità di cooperare in modo non predatorio, di lasciare qui qualcosa. E noi vogliamo lavorare sulle infrastrutture, sull’agricoltura, sul turismo. Quello che queste nazioni ci chiedono è anche di farci promotori, portavoce presso gli organismi internazionali, l’Ue, il G20, il G7, delle loro istanze, delle loro necessità e io credo che l’Italia possa ottimamente svolgere questo ruolo”.