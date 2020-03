Menfi (AG). Il Coronavirus fa paura e il negozio cinese chiude per mancanza clienti: “Riapriremo a situazione calma”

La psicosi da Coronavirus non ha solo fatto impennare la vendita di igienizzanti: dopo le lamentele degli albergatori per il calo di turisti in provincia, adesso arrivano notizie anche di attività cinesi chiuse per mancanza di clienti, “troppa paura”

“A causa della ridotta quantità di clienti dovuta al panico causato dal virus, chiudiamo il negozio“, ma con la promessa: “Riapriremo quando la situazione si sarà calmata, grazie della comprensione”.

E’ quanto si legge sulla saracinesca chiusa di un’attività commerciale cinese di via Ognibene a Menfi, in provincia di Agrigento.

La paura del coronavirus ormai ha fatto breccia addirittura nella tranquilla provincia siciliana e se da un lato è una corsa matta ed assurda a generi alimentari e prodotti igienizzanti nei supermercati, dall’altro lato, i negozi di cittadini cinesi sono quasi costretti alla chiusura – anche se i proprietari non sono stati in Cina di recente e risultano sani – ed il settore turistico – stando a quanto riferito dal Libero Consorzio, ex Provincia – ne esce in ginocchio considerato che nella sola città di Agrigento si registra circa il 35% di perdita delle presenze rispetto all’anno passato, che arrivano al 45% se si confrontano i dati dell’ultima decade del mese in corrispondenza dell’avvio dell’epidemia in Italia.

Un virus pericoloso insomma, sia a livello sanitario che soprattutto economico.