Messina, Coronavirus. Musumeci dispiega i Forestali per controllare i treni dal Nord: “Serve prudenza”

Protezione Civile Regionale e Corpo Forestale della Regione Sicilia in un’operazione di controllo dello scalo portuale di Messina, porta della Sicilia per chi arriva dal nord, questa la decisione del Governatore siciliano

Controlli urgenti a Messina per l’imminente arrivo in treno di centinaia di passeggeri provenienti dal Nord. Ieri sera sono infatti partiti due treni carichi di passeggeri da Milano verso la Sicilia e la Puglia. Intanto si scopre che quasi la metà delle oltre 20mila persone tornate nei giorni scorsi in Sicilia e iscrittesi alla piattaforma regionale, sono giovani di ritorno dalla Lombardia.

“Ho appena sentito e concordato con il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e con il prefetto di Messina Carmela Librizzi le urgenti iniziative per i necessari controlli sanitari sulle centinaia di passeggeri in arrivo dal Nord.

Ho anche dato disposizione ai servizi sanitari regionali, d’intesa con l’assessore Ruggero Razza ed al nostro Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile di verificare la provenienza dei passeggeri e il loro stato di salute. Intanto ho allertato le nostre guardie del CORPO FORESTALE della REGIONE SICILIANA, che stanno convergendo su Messina”.

A dirlo oggi è il Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci che lancia un appello a chi in queste ore sta arrivando dal nord: “Serve la prudenza e la collaborazione di tutti, specie di chi è in arrivo. Non possiamo vanificare lo sforzo ed il sacrificio che sta compiendo in questi giorni la comunità siciliana”.

Adesso l’assessore regionale Falcone invoca misure del Governo nazionale ancora più stringenti per fermare la nuova ondata silenziosa di arrivi dal Nord in Sicilia. Intanto da ieri il governo Musumeci ha dimezzato le corse degli autobus pubblici e privati e delle navi traghetto, sospendendo le linee non essenziali e il governo regionale non esclude un’ulteriore stretta.