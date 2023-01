Milano, BIT 2023 dal 12 al 14 febbraio: presentata a bordo di un tram

Nel centro di Milano, a bordo di un tram, è stata presentata BIT 2023 da Simona Greco direttrice manifestazioni FieraMilano. Inaugurerà la Bit il ministro del turismo Santanchè e sarà presente dal 12 al 14 febbraio



Luca Palermo amministratore delegato di FieraMilano ha annunciato i temi più importanti tra cui: il metaverso, il turismo naturalistico, di Made in Italy, senza spostare l’attenzione dalla grande internazionalizzazione al quale il settore va sempre più in corso.

Ad apertura di conferenza stampa l’amministratore delegato Luca Palermo ha detto: «Quest’anno ci si aspetta che le affluenze tornino allo standard pre-pandemia, avremo una grande rappresentanza delle regioni italiane e 45 paesi esteri, in più si presenteranno 500 top buyer dall’estero».

Per Franco Gattinoni presidente Fto:«le agenzie puntano a una maggiore digitalizzazione nel campo delle prenotazioni e dell’assistenza, servono però investimenti importanti, così da poter creare un’assistenza al cliente per emergenze e imprevisti in tempo reale e immediata, ovunque esso sia». Gattinoni ha aggiunto:« questo è un momento per riallacciare i rapporti e per stravolgere lo standard che la pandemia ha imposto».

Tra gli appuntamenti dedicati al prodotto Italia si segnala Made in Italy, grandi eventi e territorio in cui, tra attualità, scenari e visione, decisori e stakeholder si confrontano sul Piano strategico e su un approccio al turismo in chiave industriale, o MICE, Italia d’alta gamma, che analizzerà le capacità in grado di realizzare esperienze tanto esclusive quanto inclusive. Inoltre, le prospettive del turismo enogastronomico in Italia presenterà le opportunità in questo segmento nei prossimi mesi.

Viaggi a misura d’uomo e rilancio del Travel sono due obiettivi della Bit. L’Italia presente in forza tra Regioni e realtà territoriali, nel segno del viaggio slow, dai cammini all’apicoltura, dai giardini storici all’agriturismo e dell’olio

Proposte internazionali responsabili e sostenibili per tutte le esperienze e le distanze, con il lungo raggio pronto a riprendersi la scena.

In Tourism Collection tra i maggiori player lungo tutta la filiera tra TO, hôtellerie, vettori e servizi Il MICE Village ospiterà l’offerta per il Business Travel e l’area BeTech presenterà le tecnologie per la transizione digitale

Quindi c’è voglia di tornare a viaggiare, in Italia e nel mondo. Lo confermano le presenze di espositori a BIT 2023, all’Allianz MiCo di Milano da domenica 12 gennaio, che rafforzano il rilancio registrato nel 2022 e confermano anche i dati di settore.

Secondo il Barometro UNWTO di gennaio, nel 2022 il numero di turisti internazionali è raddoppiato e per quello in corso si prevede che si riavvicinerà ai livelli pre-pandemia. Oltre 900 milioni di turisti hanno viaggiato all’estero nel 2022, il doppio del 2021 e pari a circa due terzi (63%) dei viaggi pre-pandemia. L’Europa si conferma tra le destinazioni preferite dai viaggiatori mondiali e ha infatti già raggiunto quasi l’80% dei livelli pre-pandemia, accogliendo 585 milioni di arrivi nel 2022.

In questo scenario anche l’Italia si segnala per l’andamento positivo. Banca d’Italia rileva che nei primi nove mesi dell’anno il Bel Paese ha accolto circa 56 milioni di viaggiatori dall’estero, quasi il doppio del 2021 (+94%), riducendo al 26% il gap rispetto al dato pre-pandemia. ENIT sottolinea invece che a dicembre il nostro Paese presenta il più elevato tasso di saturazione delle prenotazioni OTA in Europa (37%, 6 punti percentuali sopra la media) e le prenotazioni aeree per gennaio 2023 verso l’Italia registrano il maggiore incremento rispetto allo stesso mese del 2022 (+106% contro +84% in Francia e +49% in Spagna).

Un’Italia sempre più a misura d’uomo. Un desiderio che a BIT 2023 tanto gli operatori professionali (nei tre giorni di manifestazione) quanto i viaggiatori (solo domenica 12), potranno soddisfare in un vero e proprio tour virtuale del mondo, soprattutto nel segno di esperienze sostenibili, consapevoli e slow, e a partire proprio dall’Italia.

E proposte altrettanto accattivanti arriveranno da Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana, Sardegna, Sicilia e Veneto, oltre che da città e comuni tra i quali Abbiategrasso, Caposele, Cefalù, La Maddalena, Macerata, Magenta o consorzi ed altri enti compresi Best of Western Sicily, Comitato Regionale UNPLI Lombardia, o i parchi nazionali del Pollino e dell’Aspromonte.