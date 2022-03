Milazzo. Ragazza 20enne perde il controllo dello scooter e si schianta sul guardrail: muore sul colpo

Un incidente mortale autonomo si è verificato nella tarda mattinata di oggi: una ragazza alla guida di uno scooter è morta. Inutile l’intervento di rianimarla del medico del 118

È accaduto poco prima delle 11 sull’asse viario direzione Milazzo, subito dopo lo svincolo di Grazia di Milazzo. La vittima è una una ragazza di 20 anni della quale ancora non sono state rese note le generalità. Secondo quanto al momento ricostruito, la giovane era alla guida di uno scooter, quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro il guard-rail. L’impatto è stato violentissimo e la 20enne sarebbe morta sul colpo.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 e il medico a bordo ha tentato di rianimare la ragazza, ma tutti i tentativi sono risultati inutili. Si attende il sopralluogo del magistrato di turno prima della rimozione del cadavere della giovane.

I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dalla polizia stradale, che dovrà verificare se non ci siano altri mezzi coinvolti.