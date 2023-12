Militello Val di Catania. Scontro tra auto e moto: perde la vita un 25enne. Procura apre inchiesta per omicidio stradale

Carmelo ha perso la vita a soli venticinque anni : con al amoto si è scontrato con un’auto: inutili i soccorsi

È accaduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 29 dicembre al chilometro 4,900, della statale 385, nel territorio di Lentini. La vittima è Carmelo Impellizzieri di 25 anni, che abitava a Militello Val di Catania. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida di una moto di grossa cilindarata, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con una Ford Focus condotta da un 38enne di Lentini. Nel violentissimo scontro il 25enne è stato sbalzato dalla sella, finendo violentemente sull’asfalto ed è morto.

Sul posto sono arrivai gli uomini del 118 che nulla hanno potuto fare per il giovane se non costatarne il decesso. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri. La procura ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e sequestrato i mezzi.

La comunità diMilitello Val di Catania è sconvolta dopo avere ricevuto la tragica notizia e sulla pagina social dell’amministrazione comunale è stato condiviso uno dei primi messaggi per esprimere vicinanza alla famiglia: “Il sindaco, la giunta, il presidente del consiglio comunale, il consiglio comunale e i dipendenti comunali si uniscono al dolore delle famiglie Impellizzieri-Lo Faro porgendo le più sentite condoglianze al dipendente comunale e operatore polizia stradale, Giovanni Impellizzieri per la tragica dipartita del figlio”, scrivono.