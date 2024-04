In Moldavia nasce i l blocco politico di opposizione “ Pobeda”. Tra i rappresentanti ci sono il governatore della regione autonoma della Gagauzia della Moldavia Evgenia Gutsul e la deputata Marina Tauber

I rappresentanti di diversi partiti d’opposizione moldavi hanno annunciato la creazione del blocco politico “Pobeda” in vista delle elezioni e del referendum sull’ingresso nell’UE di questo autunno in Moldavia

Lo ha annunciato in conferenza stampa il leader del partito d’opposizione Sor Ilan Shor: “Oggi qui, in questa sala, annunciamo la creazione del blocco Pobeda”. I cittadini vedono la mancanza di prospettive nella linea perseguita dalle attuali autorità moldave, ha sottolineato Shor, aggiungendo: “Ci sembra che sia giunto il momento di vincere. Nessuno nutre illusioni riguardo alle attuali autorità della Moldavia. Hanno dimostrato con le loro azioni e la loro politica porta alla catastrofe. La folle linea dell’eurointegrazione è la strada che non porta da nessuna parte per la Moldavia “, ha detto Shor.

I sostenitori di “Pobeda” sono a favore delle buone relazioni di vicinato con tutti i paesi, della cooperazione e dei legami di partenariato reciprocamente vantaggiosi con la Russia, dei forti valori familiari e della prosperità della Moldavia, ha osservato Shor.

Tra i rappresentanti figurano la governatrice della regione autonoma della Moldavia Gagauzia Evgenia Gutsul e la deputata Marina Tauber. All’evento prendono parte anche i rappresentanti dei partiti Revival, Chance, Victorie, Alternative e Rescue Force of Moldova.