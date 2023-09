Moneta unica per i Brics? Ecco la prima banconota: “Consegnata dall’Ambasciatore russo agli Emirati Arabi”

La moneta unica per i Brics non pare solo un bluff: una prima banconota da “100 brics” è stata consegnata dall’Ambasciatore russo in Sudafrica all’omologo degli Emirati Arabi Uniti, sulla moneta le bandiere degli stati aderenti

Una banconota da “100 brics”: non si sa ancora se questo sia il nome ufficiale, ma è chiarissimo chi ad emetterla sarebbero comunque i BRICS. Tale banconota è stata mostrata dall’ambasciatore russo in Sudafrica, Ilya Igorevich Rogachev, che l’avrebbe simbolicamente consegnata all’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti di Pretoria, nel corso di una cerimonia presso l’ambasciata degli Emirati proprio per celebrare l’ingresso del paese Paese arabo nel blocco BRICS.

La nuova moneta secondo alcune teorie potrebbe anche chiamarsi “R5”, dalle iniziali delle cinque valute dei paesi fondatori dei Brics, ossia: real, rublo, rupia, renminbi e rand. Le immagini trapelate di questa banconota da “100” brics/R5 – che sarebbe stata stampata in Russia – mostra da un lato le bandiere dei cinque Stati fondatori del blocco, ovvero Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa, e dall’altro vi sono le insegne di altri sette Stati, tra cui il bandiera della Repubblica islamica dell’Iran, dell’Egitto, dell’Argentina e del Venezuela.

L’obiettivo giurato di questa nuova possibile valuta è quello di sostituire il dollaro nelle transazioni internazionali, distrugendo quindi il predominio economico americano. Al momento nient’altro è però trapelato, segno che ci vorrà ancora del tempo prima che i Brics decidano realmente di emettere tale moneta.