Terribile scontro tra tre auto a Custonaci: muore una donna, grave la figlia e altri 4 feriti

È deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale una delle due donne rimaste ferite gravemente nell’incidente stradale che ha coinvolto tre auto



L’incidente si è verificato nel primissimo pomeriggio di ieri 8 settembre, sulla Provinciale 16, il rettilineo di Lentina, che conduce a Custonaci, nel trapanese. La vittima è Elvira Cantale di Buseto Palazzolo che era stata ricoverata in ospedale.

Secondo quanto ricostruito, tre automobili: una Fiat Uno, una Giulietta e una Opel Mokka, per cause in corso di accertamento si sono scontrate. Nel violento impatto Elvira Cantale è rimasta ferita gravemente così come la figlia che viaggiava sulla stessa auto, mentre altre persone che viaggiavano sulle altre due auto sono rimaste ferite ma con lievi contusioni in tutto il corpo.

Sul posto per estrarre i feriti dalle vetture sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre a tre ambulanze del 118 che hanno immediatamente soccorso i feriti e li hanno trasportati al pronto soccorso del Sant’Antonio Abate di Trapani. Purtroppo Elvira Cantale, poco l’arrivo nel nosocomio è deceduta. I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri.