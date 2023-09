E’ solo un mucchio di mattoni? No, è il sofisticato travestimento dei cecchini russi in Ucraina – VIDEO

Curioso video dal fronte di Kherson, nel sud dell’Ucraina: ecco come i cecchini russi si appostano in agguato contro il nemico

In posizione sembra solo un mucchi di mattoni e calcinacci come se ne vedono sovente nel triste scenario urbano della guerra in Ucraina, ma in realtà si tratta del sofisticato travestimento di un cecchino russo. La curiosa tecnica di mimetismo è stata ripresa in video in questi giorni sul fronte di Kherson. L’uso del travestimento di per sé però non stupisce, negli scenari con fitta vegetazione infatti i cecchini da decenni ormai sono soliti usare travestimenti atti a farli sembrare cespugli o parte della vegetazione circostante. Tali travestimenti sono spesso visti in film o videogiochi.

I cecchini, chiamati anche tiratori scelti, sono del resto soldati d’elite addestrati ed equipaggiati per colpire con precisione bersagli molto distanti. Abitualmente infatti utilizzano un fucile ad alto potenziale con un mirino telescopico, che gli permette di ingaggiare bersagli a distanze dell’ordine di svariate centinaia, se non migliaia di metri. Tali soldati vengono addestrati appositamente in pratiche come il camuffamento, la ricognizione, l’infiltrazione e l’osservazione ed il loro lavoro ricopre un ruolo decisivo nella guerriglia urbana, nelle zone con fitta vegetazione e negli scenari montuosi.