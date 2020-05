Monreale. Scoppia bombola di caldaia a gas: un ferito, tragedia sfiorata, video tremendo

La seconda esplosione è stata ripresa in video: è sembrato quasi un film, con un tremendo boato e una palla di fuoco è uscita fuori da un balcone al primo piano della palazzina, fortunatamente però i residenti erano già stati messi in sicurezza dai Vigili del Fuoco intervenuti

Paura e panico stamattina a San Martino delle Scale, nella frazione di Piano Geli a Monreale (Pa), dove il malfunzionamento di una bombola, parrebbe, di una caldaia a gas ha generato due forti esplosioni e fatto divampare un incendio al primo piano di una villetta. Sarebbe potuta essere una tragedia, ma fortunatamente si è registrato un solo ferito lieve, non in pericolo di vita.

Da una prima ricostruzione tutto sarebbe cominciato attorno alle 7 di questa mattina quando i residenti della villetta hanno, come sempre, acceso la caldaia per l’acqua calda. A quel punto però, a causa di un malfunzionamento non ancora accertato, è divampato un incendio che si è esteso anche al piano superiore.

Sul posto sono così giunti soccoritori del 118, Carabinieri ed i Vigili del Fuoco, allertati dai residenti, che però non sono riusciti ad evitare le esplosioni, che sarebbero state due. Ingenti i danni all’abitazione, non ancora chiaro però se si siano verificati anche danni strutturali.