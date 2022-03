Montallegro (AG). È morto dopo 4 giorni di agonia il 18enne coinvolto nell’incidente sulla statale 115

Non ce l’ha fatta Antonio Cinquemani vittima dell’incidente stradale avvenuto quattro giorni fa sulla sulla statale 115 nei pressi di Ribera



Antonio Cinquemani è morto dopo quattro giorni di agonia nell’ospedale “Villa Sofia” di Palermo dove era stato ricoverato in Rianimazione a seguito del terribile incidente nel quale era rimasto coinvolto.

Il ragazzo, appena diciottenne originario di Montallegro, era rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale verificatosi presso la contrada Giardinello sulla statale 115 in territorio di Ribera. Antonio Cinquemani era alla guida di una moto Malaguti 125, quando, nella notte fra venerdì e sabato, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con una Volkswagen T-Cross, guidata da una quarantacinquenne di Partinico, anche lei rimasta seriamente ferita. I due furono ricoverati al “Giovanni Paolo II” di Sciacca.

Per il 18enne però, a causa delle gravissime condizioni fu necessario il trasferimento in elisoccorso presso l’ospedale “Villa Sofia” di Palermo dove purtroppo nel pomeriggio di ieri è deceduto.

Il ragazzo era molto conosciuto e voluto bene da tutto il paese, perché spesso aiutava il papà nell’attività di street food.