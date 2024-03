Mosca avvia produzione bomba Fab-3000 da 3 tonnellate il doppio della Fab-1500 che fa crateri di 15 metri

La Russia ha avviato la produzione in massa di una nuova bomba aerea da tre tonnellate, la Fab-3000, più potente dunque il doppio della Fab-1500

Secondo un’inchiesta della Cnn di una decina di giorni fa, la Fab-1500 ha cominciato ad essere utilizzata nel teatro ucraino decimando le difese nemiche e modificando gli equilibri in prima linea a favore di Mosca. Lo ha annunciato il ministero della Difesa, rendendo noto che il responsabile del dicastero, Serghei Shoigu, ha visitato lo stabilimento dove gli ordigni vengono prodotti, a Nizhny Novgorod “La produzione della Fab-500 è aumentata di diverse volte, quella della Fab-1500 è stata raddoppiata e, da metà febbraio, la produzione in serie della Fab-3000 è stata organizzata”, sottolinea il ministero, citato dall’agenzia Ria Novosti.

La Cnn aveva detto che la Fab-1500 è il risultato della conversione di un’arma che risale all’era sovietica in una bomba planante che può provocare un cratere largo 15 metri. Dall’inizio del conflitto in Ucraina, la Russia ha riorganizzato la sua produzione militare, che è stata potenziata con molte fabbriche che lavorano 24 ore su 24, sette giorni la settimana. Dallo scorso anno, secondo il ministero, è aumentata di cinque volte la produzione di artiglieria moderna e armi per l’aviazione.