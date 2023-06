Mosca continua a bombardare l’Ucraina e Zelensky vuole più Patriot per abbattere tutti i missili russi

Nella giornata di ieri droni e missili russi hanno colpito Kherson e 5 civili, inclusi 2 bambini sono rimasti feriti e Zelensky chiede agli Usa più Patriot per abbattere tutti i missili russi

Ieri nella regione ucraina di Kherson, cinque civili, tra cui due adolescenti, sono rimasti feriti durante gli attacchi delle forze russe. Lo ha reso noto il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleksandr Prokudin, come riportano i media nazionali. Le truppe russe hanno attaccato la regione ben 65 volte, lanciando 265 proiettili, ha precisato Prokudin su Telegram: negli attacchi sono stati utilizzati sistemi missilistici a lancio multiplo Grad, mortai, artiglieria, droni e aerei.

Oltre alla città di Kherson, le forze russe hanno preso di mira aree residenziali in tutti gli insediamenti della regione. Nel distretto di Beryslav sono stati colpiti un ambulatorio, due chiese e tre edifici amministrativi. I due adolescenti, ha spiegato il governatore, sono stati feriti dall’esplosione di un ordigno non identificato nel villaggio di Zahorianivka. Secondo Prokudin, i due ragazzini – di 13 e 10 anni – stavano giocando in un parco quando è avvenuta l’esplosione. Il più grande ha riportato ferite da schegge agli arti, mentre il più giovane è stato ferito all’addome. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale.

Il presidente Volodymyr Zelensky, per difendersi da questi attacchi che arrivano dai cieli, ha dichiarato che l’Ucraina ha bisogno di grandi quantità di sistema di difesa aerea Patriot: “Il nostro compito non è il 70-75% di distruzione dell’obiettivo, ma il 100%. È molto impegnativo, non solo a causa del tempo di attesa per i sistemi di difesa aerea Patriot, ma anche per i missili di cui hanno bisogno”, aggiungendo che “ l’Ucraina sa esattamente di quanti sistemi Patriot ha bisogno per proteggere il suo spazio aereo”.

Zelensky parla di sistemi Patriot come se fossero pistole o mitragliatrici dimenticando che il sistema che gli Usa hanno donato a Kiev, MIM-104 Patriot, secondo gli analisti americani, costa 1,1 miliardi di dollari, a cui vanno aggiunti i costi dei missile che costano circa 4 milioni di dollari ognuno e quello dei lanciatori che costano circa 10 milioni di dollari ciascuno. Va precisato inoltre che i russi ormai hanno adottato la tattica di avviare gli attacchi con droni dal costo irrisorio di duemila dollari ognuno che fanno da esca e la contraerea ucraini per abbatterli spara i Patriot da 4 milioni di dollari, una situazione che ha irritato Washington per l’evidente sperpero di denaro. A ciò si aggiunge la possibile distruzione dell’intero sistema o il danneggiamento come già accaduto, i russi infatti dopo i droni lanciano i missili e tra questi gli ipersonici Kinzhal, che già due volte hanno colpito, come ammesso anche dagli Usa i sistemi Patriot.