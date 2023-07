“La distruzione della Cattedrale di Odessa è stato il risultato della caduta di un missile guidato antiaereo ucraino, causato da azioni di operatori analfabeti dei sistemi di difesa aerea“

A dirlo è la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova rispondendo alle dichiarazioni del ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba, secondo il quale domenica notte le forze russe hanno attaccato strutture religiose protette dall’UNESCO a Odessa

“In primo luogo, – ha detto Maria Zakharova – dopo quello che il regime di Kiev ha fatto a dozzine di chiese ortodosse, alla Kiev Pechersk Lavra, alle reliquie, ai monumenti e ai memoriali, non ha il diritto di appellarsi alle leggi”, ha scritto sul suo canale Telegram. “A proposito, il danno alla Cattedrale della Trasfigurazione è anche sulla coscienza del regime di Kiev e degli operatori incompetenti dei sistemi di difesa aerea, che sono deliberatamente dispiegati dall’esercito ucraino nei quartieri residenziali, e il ministero della Difesa lo ha già confermato”.

“In secondo luogo, – ha aggiunto Zakharova – il segretariato dell’UNESCO ha una posizione di parte sulla situazione in Ucraina”,, aggiungendo che i funzionari di questa organizzazione “si rifiutano di vedere l’illegalità che va avanti da anni in Ucraina”.

“Inoltre, quando la banda di Kuleba ha ordinato di abbattere lo statuto di Caterina la Grande, l’UNESCO ha taciuto e ha deciso di ‘proteggere’ il centro storico di Odessa, che non poteva più essere definito storico dopo lo smantellamento dello statuto del fondatore della città”, ha osservato Zakharova.

Della stesso tenore – come riporta Ria Novosti – la spiegazione del ministero della Difesa russo sull’attacco che ha devastato la cattedrale: “Visti i filmati della Chiesa della Trasfigurazione di Odessa pubblicati dai residenti locali, la causa più probabile della sua distruzione è stata la caduta di un missile guidato antiaereo ucraino come risultato di azioni di operatori analfabeti dei sistemi di difesa aerea, che l’esercito di Kiev ha intenzionalmente posizionato in aree residenziali di zone popolate, anche nella città di Odessa”, ha affermato il ministero della Difesa russo.