Tragico schianto frontale tra due moto: muoiono entrambi i centauri alla guida

Avrebbe dovuto essere un pomeriggio di luglio in sella alla moto per due centauri ed invece si è trasformato in a tragedia: morti entrambi dopo essersi scontrati

La tragedia si è consumata intorno alle 15, di ieri, domenica 23 luglio in lungo la strada statale 65 della Futa, nel Mugello, in un tratto che ricade nel comune di Firenzuola, in provincia di Firenze. Le vittime sono Andrea Vitiello, 50 anni, di Carmignano (Prato), e Michele Fedeli, 49 anni, di Montaione (Firenze).

Secondo una prima ricostruzione le due vittime era alla guida delle loro moto, quando, per cause in corso di accertamento, si sarebbero scontrate frontalmente, probabilmente per una manovra azzardata. Lo schianto è stato terribile e non ha lasciato scampo ai due centauri.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso dei due uomini, e i carabinieri di Firenzuola. Per effettuare i rilievi il tratto stradale interessato dall’incidente è rimasto chiuso dalle ore 15.40 alle 17.45 e la viabilità assicurata dai carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo