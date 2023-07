Mosca ha notificato a Kiev, Onu e Turchia il  NO all’estensione accordo sul grano

La Russia ha inviato le sue obiezioni ufficiali all’estensione dell’accordo sul grano del Mar Nero ad Ankara, Kiev e alle Nazioni Unite

Lo ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. “La Russia ha notificato oggi ufficialmente alle parti turca e ucraina, nonché al Segretariato delle Nazioni Unite, la sua obiezione alla proroga dell’accordo”, ha detto Zakharova. “Il ministero degli Esteri russo pubblicherà una dichiarazione con un chiarimento dettagliato della posizione della Russia nel prossimo futuro”.

Giò in mattinata il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta Ria Novosti avevav detto che “L’accordo sul grano è stato interrotto”. Peskov ha precisato che la Russia tornerà immediatamente all’accordo non appena saranno rispettati i patti da lei richiesti. L’accordo che permetteva all’Ucraina di esportare il proprio grano in sicurezza attraverso il Mar Nero era in scadenza oggi.“L’accordo sul grano è stato interrotto”. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta Ria Novosti. Peskov ha precisato che la Russia tornerà immediatamente all’accordo non appena saranno rispettati i patti da lei richiesti. L’accordo che permetteva all’Ucraina di esportare il proprio grano in sicurezza attraverso il Mar Nero era in scadenza oggi.