Mosca, “in 3 giorni uccisi 3.700 soldati ucraini, 880 nelle ultime 24 ore e distrutti 8 Leopard. Solo 71 i morti russi”

“Il regime di Kiev il 5 giugno ha provato un avanzamento in sette direzioni con cinque brigate dell’esercito ma è stato fermato e ha subito la perdita 1.600 soldati”

A riferirlo, come riporta la Tass, è il ministro della Difesa Serghei Shoigu parlando della controffensiva ucraina. Il giorno prima, “due brigate ucraine hanno tentato l’offensiva in cinque direzioni ma sono state respinte ed hanno perso 300 militari”, poi aggiunge: “In tre giorni gli ucraini hanno perso oltre 3.700 militari e 52 tank in tutte le direzioni”, Mentre i soldati russi uccisi sono “71”.

Mosca assicura che anche i nuovi tentativi di controffensiva ucraina sono falliti ed ha annunciato di aver respinto un’operazione militare su larga scala nel Donetsk e di aver ucciso 880 ucraini in 24 ore. “I tentativi di offensiva sono stati sventati, il nemico è stato fermato, i soldati e gli ufficiali russi hanno dimostrato coraggio ed eroismo nei combattimenti. Ripeto, il nemico non ha raggiunto i suoi obiettivi e ha subito perdite significative e incomparabili”. Secondo Shoigu, solo ieri 5 maggio, l’esercito ucraino ha perso oltre 1.600 militari, 28 carri armati, tra cui otto Leopard e tre carri gommati AMX-10, e 136 altri pezzi di equipaggiamento militare.

Infine Mosca annuncia di avere lanciato un attacco contro centro decisionale Kiev: “Le forze aerospaziali russe hanno lanciato un attacco di gruppo con missili ad alta precisione a lungo raggio contro uno dei centri decisionali dell’esercito ucraino. L’obiettivo designato è stato colpito. L’obiettivo dell’attacco è stato raggiunto”. Lo afferma il ministero della Difesa russo, come riporta Ria Novosti.