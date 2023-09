Mosca: In corso le prime elezioni nelle regioni annesse del Donetsk, Zaporizhzh, Luhansk e  Kherson

La Russia comunica le prime elezioni, in alcuni casi già in corso, nelle quattro regioni ucraine annesse lo scorso anno alla Federazione russa, anche se solo parzialmente occupate, malgrado gli intensi combattimenti in corso

. Nel Donetsk e a Zaporizhzhia (dove il voto è iniziato già lo scorso 31 agosto a causa della vicinanza della linea del fronte), nel Luhansk e a Kherson (dove si vota dal due di questo mese), si eleggeranno i deputati delle assemblee legislative locali, e “per la prima volta con la legge elettorale russa che in alcuni casi è stata sistemata per rendere possibili le elezioni anche in condizioni di combattimento e bombardamento”.

Un totale di 1.900 seggi sono stati aperti nelle quattro regioni, molti mobili. Si voterà anche per i consigli municipali. Saranno poi i parlamenti locali, una volta inaugurati, a eleggere i governatori. Secondo la legge speciale firmata da Vladimir Putin lo scorso maggio, le quattro regioni potranno aprire seggi fuori dal loro territorio, in altre entità russe, per gli sfollati. I residenti delle regioni potranno votare con documenti diversi dal loro passaporto.