Nato: “Missili patriot in Ucraina”. Mosca: “Saranno bersaglio delle forze armate russe”

In conferenza stampa a Bucarest, il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha affermato che l’organizzazione militare starebbe valutando di mandare i missili Patriot made in USA a Kiev. Pare che anche la stessa Casa Bianca stia valutando la cosa. Precedentemente, anche Varsavia aveva chiesto a Berlino di mandare i Patriot a Kiev, dopo aver ricevuto la proposta tedesca di dispiegare i missili entro i confini polacchi a seguito del missile ucraino che ha ucciso due persone in Polonia.



Sul tema è dunque intervenuta Mosca con una lapidaria dichiarazione del vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev: “Se, come ha lasciato intendere Stoltenberg, la Nato rifornirà i fanatici di Kiev con i sistemi di difesa aerea Patriot, così come con personale dell’Alleanza, saranno immediatamente considerati come obiettivi legittimi delle nostre forze armate”.

“Spero che il messaggio sia chiaro per gli impotenti della Nato”, ha concluso Medvedev.