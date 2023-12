New York Times: La Russia guadagna terreno in Ucraina grazie alla superiorità numerica dei soldati 

Le truppe russe hanno preso l’iniziativa su gran parte del campo di battaglia in Ucraina, con avanzamenti nei pressi di Avdiivka, Bakhmut, Marinka e Kupiansk nella regione di Kharkiv

Lo scrive il New York Times. Secondo il giornale USA, nelle ultime settimane le truppe russe hanno ottenuto guadagni territoriali sul fronte orientale dell’Ucraina grazie alla superiorità degli uomini schierati in campo. Sempre per il New York Times, le truppe russe hanno fatto progressi sul campo di battaglia in un momento critico per Kiev, dal momento che l’Ucraina ha avuto difficoltà a ottenere aiuti militari dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea ed è a corto di soldati, tanto che ha deciso di richiamare gli ucraini espatriati tra i 18 e i 60 anni per spedirli al fronte.

Continuano dunque gli attacchi. e almeno 4 persone sono morte e altre 9 sono rimaste ferite in bombardamenti russi sulla città ucraina meridionale di Kherson, la cui regione viene bersagliata quotidianamente dalle forze di Mosca. Lo afferma il governatore regionale. “La scorsa notte l’esercito russo ha bombardato il centro della città di Kherson”, dove “un proiettile ha colpito un immobile residenziale”, ha dichiarato sul suo canale Telegram il governatore Oleksandr Prokudin. I quattro morti, fa sapere Prokudin, comprendono due anziani ottantenni, un uomo e una donna, uccisi sul colpo. Il corpo di un altro uomo è poi stato poi ritrovato sotto le macerie. Fra i nove feriti anche un bambino. Colpito, secondo il governatore Prokudin, anche un centro medico di Kherson.