Nuovo Governo. Papa Francesco: “Prego per unità e pace in Italia”

“Oggi, all’inizio di un nuovo governo, preghiamo per l’unita e la pace dell’Italia”. Questo il saluto al nuovo esecutivo pronunciato dal Papa all’Angelus.

Secondo alcuni, il governo Meloni avrebbe al suo interno non solo noti cattolici, ma anche esponenti appoggiati dal clero romano e vecchi “ruinisti” – definizione che fa riferimento alla stagione in cui la Cei era guidata da Cardinal Ruini -, anche se questo pare contare relativamente rispetto alle parole del Pontefice, che come noto, ha visioni politico-clericali molto più aperte rispetto a quello che è stato il clero romano che ha preceduto il suo pontificato.