Tortorici (ME). Donna travolta da una mucca mentre raccoglie le olive: ricoverata  in codice rosso

È stata ricoverata in codice rosso una donna travolta da una mucca mentre raccoglieva olive in un terreno: è ferita ma non sarebbe in pericolo di vita

È accaduto nella giornata di ieri in un terreno a Tortorici, in provincia di Messina. La protagonista di questa brutta avventura è una donna di 61 anni, rimasta colpita da una mucca mentre si trovava in un terreno di sua proprietà sui Monti Nebrodi impegnata nella raccolta delle olive. La mucca che solitamente è un animale tranquillo, pare abbia avuto questa violenta reazione perché è stata morsa da un serpente.

La 61enne è stata subito soccorsa dalle altre persone presenti e trasportata in auto al pronto soccorso all’ospedale di Sant’Agata di Militello. Qui i medici, dopo averla ricoverata gli hanno riscontrato una serie di traumi, al femore, al bacino e sul volto, ma fortunatamente sarebbe in pericolo di vita.