Nuovo massiccio attacco russo nella notte contro l’Ucraina: a Kupiansk, il bilancio è di 51 morti 

Nella notte l’esercito russo ha lanciato un massiccio attacco contro l’Ucraina utilizzando droni Shahed, l’attacco più devastante nel distretto di Kupiansk, nella regione di Kharkiv, dove il bilancio è di 51 morti

Lo ha detto alla tv pubblica il capo ufficio stampa del coordinamento delle forze ucraine Sud Natalya Humenyuk, citata da Unian. “La notte è stata inquietante, il terrore nelle regioni continua. Nella nostra area di responsabilità, ossia nelle le regioni meridionali e sudorientali, 24 droni su 29 sono stati distrutti, ancora non sappiamo quali sono i danni”, ha dichiarato. Il governatore di Mykolaiv Vitaly Kim.

Il bilancio più pesante si registra a Kupiansk, dove è stato bombardato un bar e un negozio del villaggio di Groza. Lo ha dichiarato il ministro degli Interni Igor Klimenko come riportato da Rbc Ucraina. “Era un negozio con un caffè nelle vicinanze. C’era gente del posto nel negozio e gente del posto nel bar, dove si teneva la veglia funebre di un abitante del villaggio. In totale, c’erano circa 60 persone sul territorio. 51 sono morte, tra cui una bambina di 6 anni”, ha dichiarato il ministro secondo il quale sette persone sono rimaste gravemente ferite e si trovano ora in sala operatoria

L’esercito russo ha nuovamente bombardato Kherson, città dell’Ucraina meridionale, due persone sono rimaste uccise tra cui un operaio del servizio giardini: lo ha riferito il capo dell’ufficio presidenziale Andry Yermak. Il capo militare della città Roman Mrochko ha spiegato che l’attacco russo ha preso di mira le aree residenziali nel centro di Kherson. Le vittime sono un uomo e una donna di 50 anni. Nelle ultime 24 ore la regione di Kherson la regione di è stata attaccata dalle truppe del Cremlino per 78 volte, ha dichiarato il governatore Oleksandr Prokudin su Facebook.