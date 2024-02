Nyt. La caduta di Avdiivka per Kiev è un disastro: “tra gli 850 e i 1.000 soldati catturati o dispersi durante la caotica ritirata”

La caduta di Avdiivka nelle mani della Russia potrebbe essere più distruttiva di quanto sembrasse inizialmente: l’Ucraina ora lotta con il basso morale delle truppe e la necessità di un nuovo reclutamento

Lo scrive il New York Times, che cita alti funzionari occidentali e soldati Ucraini, secondo i quali durante la caotica ritirata da Avdiivka, centinaia di soldati ucraini sarebbero stati catturati o uccisi dall’esercito russo. Una perdita devastante che potrebbe infliggere un duro colpo al morale già indebolito dei soldati di Kiev. Il quotidiano statunitense ha verificato la notizia con funzionari occidentali secondo cui i numeri “sembrano corretti”. Le stime sul numero di ucraini catturati o dispersi, sarebbero stati confermati anche da due soldati a conoscenza della ritirata, che hanno stimato tra gli 850 e i 1.000 i soldati catturati o che risultano dispersi, di fatto o morti o fatti prigionieri.

Se così fosse, il collasso tardivo e disordinato della difesa nella città ormai accerchiata rischierebbe di generare un drammatico effetto moltiplicatore sul morale già depresso dei soldati ucraini, che da due anni combattono in inferiorità numerica e materiale senza essere mai stati sostituiti.

La cattura russa di Avdiivka appare come una significativa perdita per le truppe ucraine, un segno dell’impatto sul campo di battaglia che certifica il fallimento del Congresso degli Stati Uniti, che non ha approvato gli aiuti militare a Kiev. Funzionari americani hanno affermato che il morale si stava già erodendo tra le truppe ucraine ed ora con la caduta di Avdiivka l’esercito ucraino ha difficoltà con il reclutamento.

I funzionari militari ucraini hanno affermato di voler mobilitare fino a 500.000 persone in più, ma la richiesta ha incontrato resistenza politica ed è bloccata in Parlamento. La cattura di centinaia di soldati, soprattutto quelli con esperienza sul campo di battaglia, renderebbe più acuta la necessità di più truppe e complicherebbe lo sforzo di reclutarne di più. Di conseguenza, la caduta di Avdiivka potrebbe essere più importante di quanto sembrasse inizialmente.

Sempre secodno quanto riporta il New York Times, il comando militare ucraino ha riconosciuto che alcuni soldati sono stati catturati durante la ritirata da Avdiivka ma ha cercato di minimizzare i numeri e il significato. Sabato, il generale Oleksandr Tarnavsky, comandante dei combattimenti militari ucraini nella zona, ha dichiarato suTelegram che la ritirata si è svolta secondo i piani, ma “nella fase finale dell’operazione, sotto la pressione delle forze superiori dell’Ucraina” il nemico, ha catturato alcuni militari ucraini”. Non ha rivelato quante siano il numero dei soldati catturati.

Dmytro Lykhovii, portavoce del generale Tarnavsky, ha contestato le notizie secondo cui centinaia di soldati erano stati catturati, definendole disinformazione. Ma ha riconosciuto che la Russia aveva catturato alcuni militari e che un “certo numero” di soldati era disperso. Inoltre sulla base delle interviste con i soldati, le forze ucraine erano impreparate alla rapidità con cui la scorsa settimana le truppe russe sono avanzate su Avdiivka.