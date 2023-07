Odessa sotto attacco per la 3^ notte, colpite anche Mykolaiv e il Donetsk, Kiev: abbattuti 18 missili e droni russi su 38

Per la terza notte consecutiva, l’esercito russo ha bombardato la città portuale meridionale ucraina di Odessa con missili da crociera supersonici anti-nave russi. Colpita anche l’altra città portuale Mykolaiv

Lo riferisce l’aviazione ucraina: “La Russia ha preso di mira secondo l’esercito ucraino. Almeno otto aerei Tu-22M3 russi stanno volando in direzione del Mar Nero e stanno lanciando missili da crociera supersonici anti-nave russi in direzione della regione di Odessa”. Secondo fonti ucraine, una squadra della Cnn a terra ha assistito a una grande esplosione e continua a sentire il rumore delle esplosioni.

Le città portuali ucraine di Odessa e Mykolaiv, dopo l’attentato al ponte di Kerch, sono diventate l’obiettivo primario di Mosca. Nell’attacco di questa notte venti persone, inclusi cinque bambini, secondo quanto hanno riferito i governatori locali, sono rimaste ferite. “I russi hanno colpito il centro della città. Un garage e un edificio residenziale di tre piani sono in fiamme”, ha scritto su Telegram il governatore di Mykolaiv, Vitaliy Kim, specificando che i feriti sono 13 adulti e cinque bambini e due persone, un uomo e una donna sono state estratte dalle macerie di un edificio.

In precedenza, le forze aeree ucraine avevano annunciato un allarme aereo per Mykolaiv e Odessa, a circa 100 chilometri di distanza, e per diverse altre regioni. La città di Odessa è stata attaccata, ha scritto il governatore regionale Oleg Kiper su Telegram, senza specificare la natura dell’attacco. Le autorità hanno informazioni su “due vittime ricoverate in ospedale”, ha detto, senza fornire dettagli.

L’Aeronautica militare ucraina, come riporta Rbc-Ucraina, ha reso noto su Telegram, che le forze russe hanno lanciato questa notte un totale di 38 tra missili da crociera e droni kamikaze sul territorio ucraino, 18 dei quali sono stati abbattuti dalle forze di difesa di Kiev.

Bombe russe anche nella regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale: lo ha reso noto su Telegram il capo dell’Amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko, come Ukrinform. “Il 19 luglio i russi hanno ucciso un abitante della regione di Donetsk, a Kostyantynivka. Altre due persone sono state ferite nel corso della giornata”, ha scritto Kyrylenko.