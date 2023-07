Ok Casa Bianca munizioni a grappolo a Kiev, si dissocia la Germania. Minsk: “munizioni a grappolo mossa disperata”

La Casa Bianca ha approvato la controversa fornitura di munizioni a grappolo a Kiev. L’annuncio è atteso oggi dal Pentagono

Lo scrive il Washington Post. Più di 120 nazioni hanno aderito alla convenzione che vieta e le munizioni a grappolo, che rilasciano sotto-munizioni più piccole che possono rimanere inesplose e mettere in pericolo i civili anni dopo la fine di un conflitto. Ma gli Stati Uniti, l’Ucraina e la Russia non fanno parte della convenzione.

Per l’Ambasciatore russo a Minsk la decisione di fornire munizioni a grappolo all’Ucraina “è una mossa disperata” che risponde al fatto che l’offensiva di Kiev sul terreno non procede secondo i piani. A dichiararlo è l’ambasciatore russo a Minsk, Boris Gryzlov. “Adesso, i ‘falchi’ in Occidente si sono resi conto che la tanto pubblicizzata controffensiva delle forze armate ucraine non è andata secondo i piani, quindi stanno cercando a tutti i costi di darle almeno un pò di slancio. Di fatto, è una mossa disperata”, ha dichiarato Gryzlov all’agenzia di stampa russa Tass.

Per il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, “Le bombe a grappolo vengono già usate nella guerra in Ucraina da entrambe le parti, con la differenza che mentre la Russia le usa per attaccare e invadere l’Ucraina, gli ucraini le usano per proteggersi contro l’aggressione” e “dipende dai singoli alleati decidere quali tipi di armi fornire all’Ucraina”.

Di parere opposto la Germania che si oppone all’invio di bombe a grappolo all’Ucraina che gli Stati Uniti dovrebbero annunciare oggi. Secondo quanto riporta il Guardian, infatti, la ministra degli Esteri di Berlino Annalena Baerbock ha dichiarato ieri che “per noi, in quanto Stato parte, vale l’accordo di Oslo”, ovvero il trattato firmato da più di 100 Paesi – ma non da Stati Uniti, Russia o Ucraina – noto come Convenzione sulle munizioni a grappolo, con il quale si promette di non produrre, utilizzare, trasferire o accumulare questa tipologia di arma.