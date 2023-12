Palermo. In scena la commedia “Riuscire a farvi ridere” al convento cabaret per la regia di Salvatore Monte

La riedizione della commedia musicale Di Garinei e Giovannini in scena il 13 e 14 gennaio al teatro di via Castellana Bandiera a Palermo con la regia di Salvatore Monte

La riedizione di una commedia musicale scritta da Italo Terzoli, Enrico Vaime e Dino Verde e diretta da Pietro Garinei nel lontano 1995, con protagonisti di quello show due grandi del Teatro Italiano, Gino Bramieri ed Enzo Garinei.



Basterebbe solo questo per presentare “Riuscire a farvi ridere”, in scena il 13 gennaio alle 21 e il 14 gennaio alle 17,30 al teatro Convento Cabaret di via Castellana Bandiera 66 a Palermo.



Un omaggio alla memoria di Enzo Garinei, recentemente scomparso all’età di 96 anni. In scena Salvatore Monte e Michele Cirafisi che si ritrovano insieme in palcoscenico per raccontare, tra gag e monologhi, i fantastici anni del varietà tra antichi ricordi e nuove mode. Ad accompagnare i due caratteristi e la vivace Silvana Bono, che “irrompe” nello spettacolo, sarà uno frizzante ed allegro corpo di ballo che danzerà su coinvolgenti ed affascinanti musiche capaci di coinvolgere il pubblico in sala. In scena anche la attrice e cantante Patrizia Di Fede che veste il ruolo della soubrette rispolverando gli antichi fasti del varietà.



Il biglietto di ingresso per assistere allo spettacolo costa 12 euro, ridotto 10 euro. Per prenotare: telefonare al 345 217 6618 o al 3397166425.



La direzione artistica del teatro Convento Cabaret è di Giovanna Carrozza, che anche con questo spettacolo continua a portare avanti la scelta di promuovere la comicità al femminile in Sicilia.