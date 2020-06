Palermo. La donna incinta venuta da Londra col coronavirus si risveglia dal coma: “Voglio vedere la mia bimba”

Si è risvegliata dal coma la 34enne bengalese atterrata all’aeroporto di Palermo incinta e subito ricoverata all’ospedale Cervello perché trovata positiva al Coronavirus

La donna era partita a fine maggio da Londra, dove si trovava per lavoro e dopo avere fatto scalo a Roma era atterrata a Palermo, città in cui è residente. Ma poco dopo Hafiza, che era in stato di gravidanza avanzato, si è sentita male, accusando febbre e problemi di respirazione. Immediatamente soccorsa, la 34enne è risultata contagiata dal Covid-19 e le sue condizioni sono state considerate gravissime.

Proprio a causa della gravità dello stato di salute, lo scorso 11 giugno i medici hanno deciso di operare un cesareo d’urgenza per far nascere la figlia, che a causa di un problema congenito al cuore, è stata trasferita al Bambin Gesù di Taormina.

Ora la donna che era in coma, si è svegliata ed immediatamente ha chiesto di vedere sua figlia, cosa al momento impossibile, ma i medici l’hanno rassicurata, spiegandole di averla portata nell’ospedale di Taormina specializzato per le cure del caso. Alla neonata infatti è stata riscontrata una cardiopatia congenita non dipesa dalla nascita prematura né dalla malattia della madre.

Hafiza è ancora in terapia intensiva, ma tra pochissimo i medici la trasferiranno in un centro di riabilitazione respiratoria.