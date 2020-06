Sciacca. La Discobolo unica in provincia autorizzata dal CONI per il progetto “EduCamp” per giovani da 5 a14 anni

In un momento così difficile per il Paese e per il mondo dello sport a causa dell’emergenza COVID 19, la società Sportiva saccense continua a mietere successi

Dopo il premio conferito a Raffaele Vinti dalla Federazione Italiana Scherma, partecipando con un elaborato scritto dal titolo “il mio primo gran premio”, si aggiunge ancora un tassello, che pone il Discobolo fra le Associazioni Sportive meglio organizzate nel territorio.

Al centro Sportivo il Discobolo Sciacca sarà possibile partecipare al progetto “EduCamp C.O.N.I.” coerente con le Linee Guida Nazionali che riguardano la tutela della salute e il contenimento del contagio attraverso un percorso di informazione/formazione per tutti gli operatori dello sport selezionati all’adesione del progetto.

Per ognuna delle figure professionali coinvolte, aggiornamenti presso le Scuole Regionali dello Sport del C.O.N.I., solo Educatori Tecnico-Sportivi, laureati in Scienze Motorie o diplomati ISEF e/o con qualifiche federali specifiche, in relazione alle discipline proposte in ogni singolo camp.



Gli EduCamp C.O.N.I. sono centri sportivi multidisciplinari rivolti a giovani di età compresa tra i 5 ed i 14 anni che, nel periodo estivo, hanno la possibilità di sperimentare diverse attività motorie, pre-sportive e sportive con metodologie e strategie di formazione innovative, adeguate alle diverse fasce d’età.

Gli EduCamp rappresentano un’occasione unica nella quale i partecipanti hanno l’opportunità di conoscere e praticare tante discipline sportive avendo così la possibilità di orientarsi e avviarsi allo sport.

EduCamp C.O.N.I. è anche mangiare sano; grazie alla collaborazione con l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e la Federazione Medico Sportiva Italiana i partecipanti scopriranno le semplici regole per una corretta alimentazione.

Al via le iscrizioni per la partecipazione, per info presso la sede dell’associazione in via Anna Frank, 2 – previo appuntamento.