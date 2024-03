Palermo. Lite tra vicini: pitbull attacca donna anziana e la figlia incinta che rischia di perdere il bambino

Una donna di 68 anni e la figlia 38enne in stato di gravidanza, sono state aggredite da un pitbull durante una lite condominiale

È accaduto nella serata di ieri 1 marzo in un condominio di Bagheria, a pochi chilometri da Palermo. Secondo una prima ricostruzione, le due donne si sarebbero presentate dalla vicina di casa proprietaria di un pitbull per un chiarimento, ma la discussione è diventata animata e la situazione sarebbe degenerata. Il cane forse aizzato dai toni delle voci, all’improvviso avrebbe aggredito la donna e la figlia 35enne, che hanno subito ferite varie sul corpo, anche in viso, tanto da richiedere il ricovero al Policlinico di Palermo. Per la 68enne la prognosi è di 20 giorni, mentre la figlia incinta rischia di perdere il bambino che porta in grembo. Sull’accaduto indagano i Carabinieri di Bagheria.