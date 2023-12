Palermo. Rissa con sparatoria in una discoteca: un 22enne muore colpito da due proiettili. Indagini in corso

Un 22enne è stato colpito da due proiettili al culmine di una lite all’interno di un locale: trasportato all’ospedale Civico, è morto durante il tragitto

È accaduto intorno alle 3 di questa notte in via Pasquale Calvi, a Palermo. La vittima è Rosolino Celesia, di 22 anni morto dopo essere stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco, uno al collo e uno al torace che si sono rivelati fatali. Secondo le prime informazioni pare che l’omicidio sia avvenuto a seguito di una rissa scoppiata all’interno del bagno della discoteca “Notr3” (ex Reloj), poi i contendenti sarebbero usciti per strada da un’uscita secondaria su via Giovanni Raffaele, dove sono stati esplosi i colpi di pistola che hanno raggiunto il giovane, che rimasto ferito, è stato portato al Civico, ma durante il tragitto è deceduto.

Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra mobile della polizia che hanno avvito le indagini. La salma è bloccata al pronto soccorso, dov’è arrivato il magistrato. Sul corpo è stata fatta una tac post mortem, ora si attende per il trasferimento al Policlinico dove verrà effettuata l’autopsia.