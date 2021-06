Palermo. Scontro nelle notte tra un’auto e una moto: perde la vita un 31enne, ferito il passeggero

Un terribile incidente si è verificato la scorsa notte, nello scontro tra un’auto e uno scooter un giovane di 31 anni è deceduto

È accaduto poco dopo la mezzanotte in via Oreto all’altezza della pizzeria Gabibbo, a Palermo. La vittima è Gaetano Lo Verso, che tra poco avrebbe compiuto 32 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di una Yamaha T-Max, con un ventenne seduto dietro, quando, per cause ancora da accertare si è scontrato con una Fiat 500 che procedeva verso la stazione centrale.

Nell’impatto il 31enne è morto sul colpo, mentre il giovane seduto dietro è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. Ferito anche il conducente dell’auto di 28 anni.

Sul posto oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti gi agenti delle polizia municipale che hanno eseguito i rilievi.